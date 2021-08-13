Ödemeler dengesi (1)

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, haziran ayında 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 29 milyar 679 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, haziran ayında 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 29 milyar 679 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 947 milyon dolar azalarak 1 milyar 127 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu gelişmede, geçen yılın haziran ayında 346 milyon dolar açık veren hizmetler dengesi kaleminin bu yılın aynı ayında 1 milyar 511 milyon dolar net fazla vermesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 462 milyon dolar azalarak 1 milyar 599 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.

Geçen yılın haziran ayında 40 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu yılın haziran ayında 1 milyar 995 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1 milyar 26 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, 2020'nin aynı ayına göre 418 milyon dolar artarak 1 milyar 21 milyon dolar olarak gerçekleşti. İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, geçen yılın aynı ayına göre 46 milyon dolar azalarak 18 milyon dolar oldu.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 1 milyar 260 dolar açık vermesini bekliyordu.

Öte yandan, mayıs ayına ilişkin cari işlemler açığı 3 milyar 81 milyon dolardan 3 milyar 204 milyon dolara revize edildi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci