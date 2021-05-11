Ödemeler dengesi (1)
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Ödemeler dengesi (1)

Ödemeler dengesi (1)
Anadolu Ajansı / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mart ayında 3 milyar 329 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 192 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mart ayında 3 milyar 329 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 192 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 124 milyon dolar azalarak 3 milyar 329 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 192 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 396 milyon dolar azalarak 2 milyar 959 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 374 milyon dolar artarak 767 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Geçen yılın mart ayında 1 milyar 643 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu dönemde ise 319 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 228 milyon dolar artarak 742 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, 27 milyon dolar azalarak 1 milyar 184 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın mart ayında 280 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu dönemde 47 milyon dolar net giriş kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

Öte yandan, şubat ayına ilişkin cari işlemler açığı 2 milyar 610 milyon dolardan 2 milyar 585 milyon dolara revize edildi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci

Cari işlemler hesabı martta 3 milyar 329 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 192 milyon dolar oldu.
Cari işlemler hesabı martta 3 milyar 329 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 192 milyon dolar oldu.
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