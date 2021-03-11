Ödemeler dengesi (1)

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ocak ayında 1 milyar 867 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 599 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ocak ayında 1 milyar 867 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 599 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Cari işlemler açığı, geçen yılın ocak ayına göre 166 milyon dolar azalarak, Ocak 2021'de 1 milyar 867 milyon dolara geriledi. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 599 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 118 milyon dolar azalarak 455 milyon dolarına gerilemesine rağmen, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 1milyar 404 milyon dolar daralmayla 1 milyar 913 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Geçen yılın ocak ayında 3 milyar 24 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu yılın ocak ayında 1 milyar 177 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2020 yılının aynı ayına göre 739 milyon dolar tutarında azalarak 487 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, 2020'nin aynı ayına göre 89 milyon dolar artarak 472 milyon dolar olarak gerçekleşti. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler ise geçen yılın aynı ayına göre 31 milyon dolar azalarak 63 milyon dolar oldu.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 1,7 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

Öte yandan, Aralık 2020 cari işlemler açığı 3 milyar 210 milyon dolardan 3 milyar 233 milyon dolara revize edildi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip