Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının IBAN oluşturabilmesi
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Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının IBAN oluşturabilmesi

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının IBAN oluşturabilmesi
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), son değişiklikler sayesinde ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından da IBAN oluşturulabileceğini bildirdi.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), son değişiklikler sayesinde ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından da IBAN oluşturulabileceğini bildirdi.

TÖDEB'den yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikle, ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından IBAN oluşturulmasına imkan sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, müşteri numarasının uluslararası standartlarda tanımlanması suretiyle ödeme ve elektronik para kuruluşlarınca uluslararası ödemeler başta olmak üzere tüm para transferlerinin daha da kolay ve hızlı şekilde yapılabilmesinin mümkün olacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eliaçık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ödeme hizmetleri ve elektronik para işlemlerinin ulusal ve uluslararası finansal sistemle tam entegrasyonu için çok önemli bir eşik aşılmış oldu. Ayrıca kullanıcıların fon işlemlerini ve akışını daha özgür ve kolayca yönetebilecekleri yeni bir dönem açıldı. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, bu gelişmeyle birlikte artık çok daha hızlı ve yenilikçi ürünler geliştirebilecekler. Bu önemli adımın atılmasını sağlayan Merkez Bankamıza teşekkür ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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