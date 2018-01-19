Ödeme Karşı Dengeli Beslenme

Diyetisyen Aysun İpek, dengeli beslenme ile ödemlerden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi. Ödeme yol açan nedenler hakkında bilgi veren Liv Hospital Samsun Beslenme ve Diyet Kliniğinden Diyetisyen Aysun İpek, "Gün içinde elinizde, ayağınızda, vücudunuzda hissettiğiniz şişliklerin, 1 -2 kg fazlalık olarak tartıya yansıdığı kiloların sebebi genellikler ödem problemidir. Ödem bir hastalık olmamakla birlikte birçok hastalığın belirtisi olabilir. Kalp yetmezliği, böbrek hastalıkları, alerjiler, romatizmal hastalıklar, şeker hastalığı, hipotroidi gibi bazı hormonal dengesizliklere bağlı olarak ödem problemi yaşayabilirsiniz. Ödeminiz varsa mutlaka bu yönden de değerlendirilmeniz gerekmektedir. Bunun dışında hastalığa bağlı olmayan yanlış beslenme şekline bağlı olarak gelişen ödemler de mevcuttur" dedi.

HANGİ DURUMLARDA ÖDEM OLUŞUR?

Diyetisyen İpek, "Sorunu doğru tespit etmek, çözmek adına en önemli adımdır. Bu nedenle bazı durumlardan herhangi birine sahip olmanız ödem problemi yaşamanıza neden olabilir; yetersiz sıvı tüketimi, uzun süren yorgunluk, aşırı tuz tüketimi, fazla kilolu olma, aşırı sıcak ve nem, adet ve menopoz dönemi, hamilelik dönemi gibi" diye konuştu.

"DENGELİ BESLENME İLE ÖDEMLERDEN KURTULUN"

Dengeli beslenerek ödemden kurtulunabileceğine değinen İpek, "Dengeli beslenme birçok hastalığın medikal tedavisi ve direkt tedavisinde oldukça önemli bir basamak veya başlangıç. Bu nedenle yaşadığınız problemleri ilk anda beslenme bozukluğunuzu ortadan kaldırarak değerlendirmeniz gerekir. Düzenli bir beslenme programı takip eden kişiler ilk haftalarda yüksek miktarda kilo kayıpları yaşarlar. Bunun en önemli sebebi düzenli su tüketimine bağlı vücuttan eksilen ödem miktarıdır. Vücudumuzun yüzde 50-60 ı sudan oluşur. Dışarıdan yeterince sıvı alamayan vücut ihtiyacı olan suyu dokular arasında biriktirecektir. Bu çeşit bir ödemden yeterli sıvı tüketimi ile kurtulabilmek mümkündür. Günde kg başına 30 ml su tüketmeniz yeterli olacaktır. Fazla miktarda karbonhidrat alımı ödemin önemli sorumlularından. Karbonhidrat sindirim sürecinde gerekli olan suyun karşılanması için yeterli sıvı alınması çok önemli. Fazla miktarda ekmek, bulgur, pirinç, makarna, hamurdan yapılan ürünler, şeker, tatlı tüketimi ödem sorunu yaşamanıza neden olabilir, kısıtlanması gereklidir. Ödem söktürücü gıdaların tüketimini artırabilirsiniz. Bunlar, maydanoz, salatalık, kabak gibi sebzeler ve ananas, kivi, nar gibi meyvelerdir. Bazı bitki çaylarının ödem atma üzerindeki etkilerinden faydalanabilirsiniz. Bunlar; mısır püskülü, defne yaprağı, kiraz sapı, yeşil çay, ada çayı olabilir. Hamilelik ve emziklik döneminde yaşadığınız ödem problemi için diğer çözüm yolları daha iyi alternatifler olacaktır. Posa tüketiminizi artırın. Posalı gıdalar bağırsaklardan sıvı alımını destekleyeceğinden ödem atmanıza yardımcı olacaktır. Sebze, meyve, tam buğday ürünleri tüketimine beslenmenizde mutlaka yer verin. Hareketsizlik yani sedanter yaşam dolaşım bozukluklarına paralel ödem oluşumuna sebep olabilir. Bu ödemden kurtulmanın yolu haftalık düzenli egzersizler veya fiziksel aktivite adına ılımlı yaşam tarzı değişiklikleridir. Dolaşım bozukluklarına masaj da iyi bir çözüm olabilir. Alkol dehidratasyona (su kaybı) sonucu ödeme sebep olmaktadır. Alkol alınacağı günlerde yeterli miktarda su tüketiminin sağlanması gerekir" şeklinde konuştu. Diyetisyen İpek açıklamasını şöyle tamamladı: "Tüketilen tuz miktarının azaltılması ödem sorununun ortadan kaldırılması için sudan sonraki ilk adım olmalı. Yüksek oranda alınan tuz böbreklerden yeterince atılamadığından ödem oluşuma neden olacaktır. Tuz sadece yemeklere eklenti şeklinde değil birçok paket gıda, tuzla kavrulmuş atıştırmalık besinlerde, işlenmiş et ürünlerinde, hazır soslarda bulunmaktadır. Bu gıdaların tüketimi mutlaka sınırlandırılmalıdır. Ödem söktürücü ilaçlar kullanıyorsanız potasyumdan zengin beslenmeniz gerekir. Sıvı elektrolit dengesinin korunması açısından potasyum zengini koyu yeşil yapraklı sebzeler, yağlı tohumlar, muz, yoğurt, avokado, patates vb gıdalara beslenmenizde daha çok yer vermeniz önerilir."

(İHA)