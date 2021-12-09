Rekabet Kurumu, Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu'nu yayımladı

Rekabet Kurumunca hazırlanan Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu yayımlandı.

Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruda, ödeme hizmetlerindeki finansal teknolojilere yönelik geçen yıl başlatılan çalışmaya ilişkin bilgi verildi.

Duyuruda, "Ödeme hizmetlerindeki finansal teknolojilere (fintek) yönelik küresel gelişmelerin takip edilmesi, ülkemiz ödeme hizmetlerindeki fintek ekosisteminin güncel durumunun değerlendirilmesi, bu alanda yaşanan gelişmelerin rekabete etkilerinin belirlenmesi ve rekabet hukuku perspektifinden ne tür yaklaşımların benimsenebileceğinin tespiti amacıyla 9 Kasım 2020'de başlatılan çalışma sonucunda hazırlanan 'Ödeme Hizmetlerindeki Finansal Teknolojilere Yönelik İnceleme Raporu' yayımlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Rapora, kurumun internet sitesinden ulaşılabiliyor.

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet