Odeabank’tan 1 milyon TL’lik destek
Odeabank Genel Müdürü Öncü, "Bu salgını atlatmak amacıyla Odeabank olarak biz de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza 1 milyon TL bağışladık.
08.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:40
Odeabank Genel Müdürü Öncü, "Bu salgını atlatmak amacıyla Odeabank olarak biz de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza 1 milyon TL bağışladık. Ülke olarak bu dönemi de elbirliğiyle atlatacağımıza inancımız tamdır" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com