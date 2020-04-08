Odeabank’tan 1 milyon TL’lik destek Odeabank Genel Müdürü Öncü, "Bu salgını atlatmak amacıyla Odeabank olarak biz de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza 1 milyon TL bağışladık.

Odeabank Genel Müdürü Öncü, "Bu salgını atlatmak amacıyla Odeabank olarak biz de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza 1 milyon TL bağışladık. Ülke olarak bu dönemi de elbirliğiyle atlatacağımıza inancımız tamdır" açıklamasında bulundu. Kaynak: Dunya.com