Oddworld: Soulstorm çıkış tarihi belli oldu!

Oddworld: Soulstorm çıkış tarihi açıklandı! Oyun hakkında bazı erteleme kararlarının alınmasının ardından nihayet iki hafta sonra oyunseverler ile buluşacak.

Wccftech sitesi ile konuşan Oddworld serisinin yaratıcısı Lorne Lanning yeni oyun hakkında bazı bilgilendirmeleri kullanıcılar ile paylaştı.

Oddworld: Soulstorm konsolda PlayStation'a süreli özel oyun olarak piyasaya sürülecek. Lorne Lanning "PlayStation bize ve oyunumuza güvendi ve geliştirme sürecini finansal olarak desteklemeye gönüllü oldu." ifadeleriyle sözlerini belirtti.

İlk olarak oynanışta oyunu bitirmesi 20 saat sürecek. PlayStation 5 platformu 1440p 60FPS ve PlayStation 4 platformuda ise 1080p 30FPS değerlerinde çalışması bekleniliyor. PlayStation 5'te DualSense kontrolcüsünün özelliklerinden yararlanıyor ve 3D ses destekliyor.

ODDWORLD SOULSTORM ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Oddworld: Soulstorm çıkıştarihi ise 6 Nisan olarak bekleniliyor ve PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC (Epic Games Store) için çıkış yapacak. Bunun yanı sıra Nisan ayı boyunc PlayStation Plus üyelerine ücretsiz olarak sunulacak.