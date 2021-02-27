Oddworld: Soulstorm, 6 Nisan'da çıkıyor
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Oddworld: Soulstorm, 6 Nisan'da çıkıyor

27.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:19
Oddworld: Soulstorm, 6 Nisan'da çıkıyor

6 Nisan 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4 ve Epic Games Store üzerinden çıkış yapacak.

Geliştirici Oddworld Inhabitants, Oddworld: Soulstorm'un 6 Nisan 2021'de PlayStation 5, PlayStation 4 ve  için çıkış yapacağını duyurdu.

Oyun Epic Games Store üzerinde  79,00 TL fiyatıyla ön sipariş verebilirsiniz. PlayStation Store'da ise henüz ön siparişe açılmadı.

Sony'nin State of Play sunumunda yayınlanan yeni fragmanına ise aşağıdaki video üzerinden göz atabilirsiniz.

Oddworld: Soulstorm Sistem Gereksinimleri

Kaynak: Playerbros

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