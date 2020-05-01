Oddworld: Munch's Oddysee, Switch için de Geliyor

Oddworld: Stranger's Wrath sonrasında bir başka Oddworld oyunu daha Switch için uyarlanıyor. Microids ve Oddworld Inhabitants, Oddworld: Munch's Oddysee oyununun bu ay içerisinde Nintendo konsoluna geleceğini duyurdular.

Oddworld: Stranger's Wrath sonrasında bir başka Oddworld oyunu daha Switch için uyarlanıyor. Microids ve Oddworld Inhabitants, Oddworld: Munch's Oddysee oyununun bu ay içerisinde Nintendo konsoluna geleceğini duyurdular.

Ocak ayının başlarında Oddworld: Stranger's Wrath HD oyununun Switch için de yayınlanacağı duyurusundan sonra Microids ve Oddworld Inhabitants, yaptıkları anlaşma ile bu konsol için üç yeni Oddworld oyunu daha hazırlanacağını müjdelemişlerdi.

Oddworld: Munch's Oddysee'nin Switch Tarihi Belli Oldu

23 Ocak 2020 tarihinde satışa sunulan Oddworld: Stranger's Wrath HD sonrasında, sıradaki oyun için duyuru bu hafta itibarıyla yapıldı. Oddworld: Munch's Oddysee, 14 Mayıs 2020 tarihinde eShop üzerinden yayınlanacak. Kutulu sürümü ise daha ileri bir tarihte satışa sunulacak.

Oyun ilk olarak 2001 yılında Xbox için yayınlanmış. Daha sonraki yıllarda da PC (Steam), PlayStation 3, PlayStation Vita, iOS ve Android tabanlı cihazlar ve Mac için de uyarlanmıştı. Hikaye boyunca Abe ve Munch, Oddworld üzerinde son Gabbit yumurtalarını kurtarırken aynı zamanda da ödeşmenin peşindedirler. Özel psişik güçler ve yetenekler ve güçlendiriciler de kullanabileceğiniz ilerleyiş boyunca Abe Mudokon kankalarını, Munch ise hemcinslerinin nesillerini kurtarmak amacındadır.