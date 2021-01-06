ODD: Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti
06.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:30
ODD: Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti.
ODD: Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak