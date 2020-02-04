ODD-Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 90 büyüdü

04.02.2020 17:49 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:49

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, faizlerdeki gerilemenin ve ertelenen talebin satışlara yansımasıyla Ocak ayında yüzde 90 büyüdü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, toplam satışlar yüzde 89.75 artışla 27 bin 273 adete yükseldi; ancak, satışlar buna rağmen, önceki aylara göre iyileşmesine karşılık 10 yıllık ortalamanın yüzde 13 altında kaldı.

Buna göre, otomobil satışları Ocak'ta yüzde 100.5 artışla 22 bin 16 adete, hafif ticari araç satışları Ocak'ta yüzde 54.9 artışla 5 bin 257 adete yükseldi.Böylece, ODD ağır ticari araçlar da dahil toplam pazar tahminini ise 525,000-575,000 aralığından 575,000-625,000 aralığına yükseltti.

Kaynak: DHA