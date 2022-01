ODD Gladyatör Ödülleri ·12'nci· kez sahiplerini buldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2021 Gladyötörleri" ödül töreninde, satış ve iletişim ana kategorilerinde olmak üzere toplam 21 dalda ödüller sahiplerini buldu.

ODD tarafından her yıl geleneksel olarak markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2021 Gladyötörleri" töreni İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Salgın şartlarından dolayı sınırlı katılımla, hibirit olarak gerçekleştirilen etkinliğe, ODD üye markaları, otomotiv dünyasının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

"Otomotiv sektörü ve ODD 2021 yılında da ekonomiye değer katmaya devam etti"

ODD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Haydar Bozkurt, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Satış ve İletişim Ödülleri, ODD Gladyatörlerine" katılan tüm adayları ve etkinliği düzenleyenleri tebrik ederken, 2022 yılına dair temennilerini de paylaştı.

2022 yılının herkes için huzur ve sağlık dolu bir yıl olmasını temenni eden Bozkurt, "Her sene bizleri buluşturan ve sektörümüzün gelenekselleşen ödül töreninde yeniden yüz yüze gelebilmenin heyecan ve mutluluğu ile, konseptimizi bu yıl 'İlk Günkü Gibi" olarak belirledik. 2020 ve 2021 yılları hepimizin hafızasına kazınan yıllar oldu. Elbette her bakımdan yönetilmesi çok da kolay olmayan bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Otomotiv sektörü ve ODD 2021 yılında da ekonomiye değer katmaya devam etti. ODD, üyelerinin kattığı güçle beraber otomotiv sektöründe her bakımdan değer yaratmaya devam edecek çalışmalar ve projeler yapmayı sürdürüyor olacak." ifadelerini kullandı.

Gece toplam 21 dalda rekabete sahne oldu

Öte yandan, ödül töreninde "Satış" ve "İletişim" kategorilerinde toplam 21 dalda ödül verildi.

İletişim Ödülleri kategorisinde halka açık kategorilerde adaylar, "Yılın Dergi Uygulaması, Yılın Dijital Deneyim Uygulaması, Yılın Sosyal Medya Uygulaması, Yılın Gazete Uygulaması, Yılın Radyo Uygulaması, Yılın Outdoor Uygulaması, Yılın TV Uygulaması, Yılın Fuar Deneyim Uygulaması" dallarında "www.oddgladyator.com" sitesi üzerinden verilen oylar ile ilk 5 içine girmeye çalıştılar.

Halk oylaması ile ilk beşe kalan projeler ve halk oylamasına açık olmayan "Yılın Sürdürülebilirlik Projesi, Yılın PR/Etkinlik Uygulaması, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ve Yılın Entegre İletişim Kampanyası" kategorilerinde yer alan tüm aday çalışmalar ise jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek, gecede canlı oylandı.

"Yılın Basın Lansmanı" ödülünü Hyundai aldı

"Yılın Basın Lansmanı" ödülünü her yıl olduğu gibi bu yıl da otomotiv basınının temsilcileri belirledi. Basın mensuplarının, 2021 yılı içerisinde katıldıkları marka ve modellerin test sürüşü ya da tanıtım etkinliklerini değerlendirdikleri bu kategoride aday olan markalar sistem üzerinden oylandı.

Hyundai'nin Bayon modeli için düzenlendiği basın lansmanı, basın mensuplarının oylarıyla en iyi lansman seçildi.

Hyundai adına ödülü, Hyundai Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Enis Aslan, Hyundai Halkla İlişkiler Müdürü Özgü Koyluç ve Hyundai Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Saner Müftüoğlu aldı.

Satış Ödülleri kategorisinde, "En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası, En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli, En Çok Satılan Otomobil Modeli, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası, En Çok Satılan Otomobil Markası ve En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası" kategorilerindeki birinciler, ODD veri tabanına işlenen yıllık satış adetleri sonuçlarına göre belirlendi.

Bu ödüllerin yanı sıra gecede Jüri Özel Ödülü de sahibini buldu.

Gecede tüm kategorilerde ödül alan firmalar, ödüller ile eş zamanlı olarak hazırlanan ve ODD tarafından onaylanan logoların bir yıllık kullanım hakkına da sahip oldu.

Ödül alan gladyatörler şöyle:

Satış ödülleri: "En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Toyota, En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: Maserati, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Fiat Doblo, En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea, En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford, En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault, En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Fiat."

İletişim Ödülleri: "Yılın Dergi Uygulaması: Volvo Gerçek Güvenlik Testi, Yılın Radyo Uygulaması: Ford Teknoloji Radyo Spotları, Yılın Outdoor Uygulaması: Mercedes Benz EQ, Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: Fiat Yol Arkadaşım Connect Uygulaması, Yılın Fuar Deneyim Uygulaması: Toyota Autoshow Hilux 360° Yenilmezlik Deneyimi, Yılın Gazete Uygulaması: Dacia Duster, Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Borusan Otomotiv Autoshow 2021 Mobility Basın Toplantısı, Yılın Sosyal Medya Uygulaması: Porsche X Vosmer Otomotiv Dünya Kadınlar Günü Prank Video, Yılın TV Uygulaması: Honda Accord Lansman Filmi, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Suzuki #Kadınlarİsterse, Yılın Sürdürülebilirlik Projesi: Doğuş Otomotiv Geri Dönüşen Sanat Sergisi, Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Hyundaı Tucson Drone Şov ve Entegre İletişim Projesi, Yılın Jüri Özel Ödülü: Fiat Autoshow Deneyim, Yılın Basın Lansmanı: Hyundai Bayon Lansmanı."

AA / Abdulselam Durdak

