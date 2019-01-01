Odd Başkanı Bilaloğlu Ötv ve Kdv İndirimlerinin 3 Ay Uzatılmasını Değerlendirdi

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı E. Ali Bilaloğlu, sektörde uygulanan ÖTV ve KDV indirimleri 3 ay uzatılması kararını yazılı olarak değerlendirdi.

ODD Yönetim Kurulu Başkanı E. Ali Bilaloğlu, sektörde uygulanan ÖTV ve KDV indirimleri 3 ay uzatılması kararını yazılı olarak değerlendirdi. Hurda araç uygulamasının devreye girmesinin ardından, sektöre uygulanan özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının güncellendiğini belirten Bilaloğlu, 2018 yılında üretilmiş araçların ithalatına ilave süre tanındığını bildirdi.

Bilaloğlu, ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 31 Ekim tarihindeki açıklamaları ile 31 Aralık 2018 tarihine kadar uygulanmak üzere; 1600 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 70 bin TL altındaki otomobillere uygulanan yüzde 45 oranındaki ÖTV'nin yüzde 30'a ve yine 1600 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL aralığında olan otomobillere uygulanan yüzde 50 oranındaki ÖTV'nin yüzde 35'e indirildiğini kaydederek, "Ticari araçlara uygulanan yüzde 18 oranındaki KDV'nin ise yüzde 1'e indirildiğini öğrenmiştik. Bugün de bu indirimlerin 31 Mart 2019 tarihine kadar devam ettirilmesi yönünde kararını büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu düzenlemenin devam ettirilmesi ülke ekonomisinde lokomotif sektörlerden otomotiv ekosisteminin korunarak geliştirilmesi, küresel otomotiv arenasında sektörümüzün rekabet gücünün devamlılığı ve desteklenmesi adına çok önemli bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.

Son yıllarda oluşturulan iç pazar, ana ve yan sanayinin başardığı üretim ve ihracat, bunların da ötesinde tüm sektörün ana oyuncuları ve bağlı sektörleriyle oluşturduğu istihdam Türkiye için çok kıymetli olduğunu bildiren Bilaloğlu, "Otomotiv, peşinden birçok sektörü sürüklüyor olmasıyla da önemli bir konumda. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden otomotivin iç pazarın yeniden 1 milyon seviyelerine taşıyacak politikaların geliştirilmesi, güven ortamı ve istikrarın sürdürülebilir kılınması ülkemiz ekonomisi bakımından da çok değerli. Dengelenme yılı olarak görülen 2019 yılının alınan önlemlerle desteklenmesi geçiş sürecinin kolaylaştırılması ve oluşturduğu olumlu etki bakımından da kıymetli. Otomotiv sektörüne Hazine ve Maliye Bakanlığımızın vermiş olduğu destekler ve süreç içerisinde sektörün ihtiyaçlarını dile getirmede sağladıkları imkanlar bakımından müteşekkir olduğumuzu belirtmek isteriz. Sektörümüz de içerisinden geçilen bu süreçte ülkemiz yararına üzerine düşeni yapmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA