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Odayeri'nde seracılık başlıyor
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Odayeri'nde seracılık başlıyor

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Odayeri Mahallesi'nde iki adet sera kuruldu.

Odayeri'nde seracılık başlıyor
08.07.2020 15:29 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:33

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Odayeri Mahallesi'nde iki adet sera kuruldu. Seralarda mevsime göre sebze yetiştirilecek.

Bölge halkını tarım konusunda desteklemek, üretime teşvik etmek, böylelikle ekonomik olarak katkı sağlamak için kurulan seralarda yaz ve kış üretim devam edecek.

İlk etapta Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapılacak olan seralarda, ilerleyen dönemde bölgede bulunan vatandaşlar da üretime katkıda bulunacak. Böylelikle bölgede tarımla uğraşan vatandaşların desteklenmesi ve Odayeri'ndeki ekonomik kalkınmanın gelişmesi amaçlanıyor.

Odayeri'ndeki seralarda vatandaşlar tarafından yetiştirilen ürünler, Alibeyköy'de kurulacak olan halk pazarında satışa sunulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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