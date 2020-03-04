ODATV HABER MÜDÜRÜNÜN ARDINDAN HABERİ YAPAN MUHABİRE GÖZALTI
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ODATV HABER MÜDÜRÜNÜN ARDINDAN HABERİ YAPAN MUHABİRE GÖZALTI

ODATV haber sitesinin haber müdürü Barış Terkoğlu'nun ardından haberi yapan Hülya Kılınç da gözaltına alındı.

04.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:03
ODATV HABER MÜDÜRÜNÜN ARDINDAN HABERİ YAPAN MUHABİRE GÖZALTI

ODATV sitesinin haber müdürü 'nun ardından haberi yapan Hülya Kılınç da gözaltına alındı.

Terkoğlu hakkında Odatv haber sitesinde yapılan bir haberden dolayı tarafından gözaltı kararı alındı. Barış Terkoğlu, sabah erken saatlerde gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.  Barış Terkoğlu'nun emniyetteki işlemleri devam ederken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu destek ziyaretine geldi.

Barış Terkoğlu ardından haberi yapan ve 'da yaşadığı öğrenilen muhabir Hülya Kılınç da gözaltına alındı. Manisa'da gözaltına alınan Kılınç'ın İstanbul'a getirilmesi bekleniyor.


Kaynak: DHA

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