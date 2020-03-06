ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ BARIŞ PEHLİVAN'A TUTUKLAMA İSTEMİ (1)
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ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ BARIŞ PEHLİVAN'A TUTUKLAMA İSTEMİ (1)

ODATV'de yayınlanan MİT görevlisinin cenaze haberine ilişkin soruşturma kapsamında Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın tutuklanması talep edildi.

06.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:22
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ BARIŞ PEHLİVAN'A TUTUKLAMA İSTEMİ (1)

ODATV'de yayınlanan MİT görevlisinin cenaze haberine ilişkin soruşturma kapsamında Odatv Genel Yayın Yönetmeni 'ın tutuklanması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesinin alınması için davet edilen Barış Pehlivan, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Pehlivan savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Barış Pehlivan'ın adliyeye girisi


Kaynak: DHA

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