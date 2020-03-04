Odatv'de yayınlanan haber nedeniyle gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç çıkarıldıkları...
Haberler » 3. Sayfa » Odatv'de yayınlanan haber nedeniyle gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç çıkarıldıkları... - Haberler

Odatv'de yayınlanan haber nedeniyle gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç çıkarıldıkları...

Odatv'de yayınlanan haber nedeniyle gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

04.03.2020 23:39 | Son Güncelleme: 04.03.2020 23:39
Odatv'de yayınlanan haber nedeniyle gözaltına alınan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç çıkarıldıkları...

Odatv'de yayınlanan nedeniyle gözaltına alınan ile Hülya Kılınç çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler