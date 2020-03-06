OdaTV'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan,...
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OdaTV'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan,...

OdaTV'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

06.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:37
OdaTV'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan,...

OdaTV'de yayınlanan bir nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni , savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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