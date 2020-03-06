Odatv'de yayımlanan haberle ilgili soruşturma
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Odatv'de yayımlanan haberle ilgili soruşturma

Odatv'de yayımlanan bir habere ilişkin ifadesi alınan sitenin Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

06.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:44
Odatv'de yayımlanan haberle ilgili soruşturma

Odatv'de yayımlanan bir habere ilişkin ifadesi alınan sitenin Genel Yayın Yönetmeni , tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen, Odatv Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklandığı soruşturma kapsamında, davet üzerine avukatlarıyla birlikte adliyeye gelen Odatv Genel Yayın Yönetmeni Pehlivan'ın ifadesi alındı.

Savcılık Pehlivan'ı, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Kaynak: AA

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