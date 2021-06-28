"Odatv davası"na bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Odatv soruşturması ve davası"nda görev alan eski 33 hakim ve savcının, "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Odatv soruşturması ve davası"nda görev alan eski 33 hakim ve savcının, "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince görülen duruşmaya, başka suçlardan tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı, sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakları okuduktan sonra sanıklara söz verdi.

Sanık eski hakim Menekşe Uyar, iddianamede üzerine atılı soyut bir iddia olmadığını, görevde olduğu dönemde verdiği bağımsız yargısal kararlar nedeniyle yargılandığını iddia etti.

Hiçbir kararını, herhangi bir grubun yönlendirmesiyle vermediğini ileri süren Uyar, "Hukuk bilgim ve tecrübemle karar verdim. Hukuk dışı saikle karar vermedim. Dosyada buna yönelik bir delil yoktur. Özel yetkili mahkemeler olarak adlandırılan mahkemelerin hakimleri belirli bir yapının mensubu gibi gösterilip, toptan bir yargı yapılmaktadır." savunmasını yaptı.

Hukuken kesinleşmeyen kararlar üzerinden yargılama yapıldığını öne süren Uyar, Yargıtay 16. Ceza Dairesinde hakkında benzer bir yargılama yapıldığını belirterek, bu dosyanın oradaki dosyayla birleştirilmesini talep etti.

Uyar, yargılamanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ileri sürerek, suça konu kararların, aynı dönemde başka hakim ve savcılar tarafından da alındığını ancak onlara herhangi bir soruşturma açılmadığını ileri sürdü.

"Odatv davasında, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın tutukluluğunun devamına karar vermesinin örgütsel bir tavır olarak değerlendirilemeyeceğini" söyleyen Uyar, "Üye hakim olduğumda verilmiş bir karardı. O karar infaz edilmemiştir. Bulunduğum heyetlerin verdiği kararlar nedeniyle mağduriyet oluşmamıştır. O karar, sağlıklı bir yargılamanın devamı için verilen güvenlik tedbiridir." ifadelerini kullandı.

Ara kararlar

Diğer sanıklar ve avukatların taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararları açıkladı.

Mahkeme, firari sanıkların yakalama kararlarının infazının beklenilmesine, sanıklar hakkındaki FETÖ üyeliği suçlamasına ilişkin soruşturma ve kovuşturma dosyalarının ilgili kurumlardan istenilmesine karar vererek, duruşmayı 6 Ekim'e erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak