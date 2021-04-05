"Odatv davası"na bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi
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"Odatv davası"na bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi

Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
'Odatv davası'na bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Odatv soruşturması ve davası"nda yer alan eski 33 hakim ve savcının "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılandığı davanın duruşması görüldü.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Odatv soruşturması ve davası"nda yer alan eski 33 hakim ve savcının "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar videokonferans yöntemiyle bağlanırken, sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunma yapan sanık eski hakim Nalan Can, dava konusu yargılamanın yapıldığı mahkemede 2012'de üye hakim olarak görevli olduğunu, yasalara bağlı olarak vicdani kanaatine göre kararlar verdiğini ifade etti.

Odatv davasının ilk duruşmasında eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın tutukluluğunun devamına karar verildiğini anımsatan Can, bu karara itirazın da reddedildiğini söyledi. Dosyadaki delil durumuna göre kararların verildiğini ileri süren Can, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlamasını kabul etmediğini dile getirdi.

FETÖ üyesi olmadığını savunan Can, "Örgütle irtibatım somut olarak ortaya konulamamıştır, konulamaz da." savunmasını yaptı.

Sanık Can, üzerine atılı suçlardan beraatını talep etti.

Sanık eski hakim Menekşe Uyar ise kendisine yeni avukat atandığını belirterek, savunmasını hazırlayabilmesi için süre verilmesini istedi.

Ara kararlar

Diğer sanıklar ve avukatların taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararları açıkladı.

Mahkeme, firari sanıkların yakalama kararlarının infazının beklenilmesine, sanıklar hakkındaki FETÖ üyeliği suçlamasına ilişkin soruşturma ve kovuşturma dosyalarının ilgili kurumlardan istenilmesine ve sanık Uyar'a savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmetti.

Duruşma 28 Haziran 2021'e ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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