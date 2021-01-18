"Odatv davası"na bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Odatv soruşturması ve davası"nda yer alan eski 33 hakim ve savcının "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Odatv soruşturması ve davası"nda yer alan eski 33 hakim ve savcının "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Osman Kaya ve avukatlar katıldı, tutuklu sanıklarla bulundukları cezaevlerinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Dava dosyasına gelen belgelerin okunduğu duruşmada aralarında eski savcı Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 12 firari sanık hakkındaki yakalama emirlerinin henüz infaz edilemediği bildirildi.

Duruşmada Odatv kumpası davasında eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın uzun süre tutuklu bırakılmasını sağladığı, FETÖ'nün menfaatleri doğrultusunda hareket ettiği ve "görevi kötüye kullanmak" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarını işlediği belirtilen eski hakim Kaya savunma yaptı.

Verdiği 3 karar nedeniyle hakkında işlem yapıldığını ifade eden Kaya, Odatv davasına bakan mahkemede geçici görevlendirildiğini söyledi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından kendisi hakkında soruşturma açılması izninin zaman aşımı süresi olan 3 yıldan sonra verildiğini belirten Kaya, davanın düşürülmesi talebinde bulundu.

FETÖ'nün amaçları doğrultusunda karar vermediğini savunarak hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini dile getiren Kaya, örgüt bağının olmadığını öne sürdü. Kaya, "22 yıllık meslek hayatımda kimseden emir ve talimat almadım." iddiasında bulundu.

FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davanın başka bir mahkemede sürdüğünü, beraat edeceğine inandığını söyleyen Kaya, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmadığını, örgüte ait yayınlara aboneliğinin bulunmadığını ve hakkında somut bir delilin tespit edilmediğini ileri sürdü.

Kaya, hakkındaki diğer davanın sonucunun beklenmesini ve mevcut davadan beraatine karar verilmesini talep etti.

Daha sonra firariyken 2020 Temmuz'da yakalanarak tutuklanan eski İstanbul hakimi Menekşe Uyar'a savunması soruldu.

Sanık Uyar, savunma için kendisine süre verilmesi talebinde bulundu.

Diğer sanıkların da taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Buna göre, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine, sanıklar hakkında başka mahkemelerde süren yargılamalara ilişkin dava dosyalarının istenmesine ve sanık Uyar'a savunmasını hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmedildi.

Davanın görülmesine 5 Nisan'da devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş