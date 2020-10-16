Odasına isabet eden maganda kurşunuyla şoke oldu
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Odasına isabet eden maganda kurşunuyla şoke oldu

16.10.2020 13:19 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:23
Odasına isabet eden maganda kurşunuyla şoke oldu

KONYA'da Gökçe Nur Arslan (28), evinde televizyon seyrettiği sırada camdan içeri giren ve duvarına isabet eden maganda kurşunuyla şoka girdi.

KONYA'da Gökçe Nur Arslan (28), evinde televizyon seyrettiği sırada camdan içeri giren ve duvarına isabet eden maganda kurşunuyla şoka girdi. Arslan, "Psikolojim bozuldu. Nereden ateşlendiği belli olmayan kurşun bana da isabet edebilirdi" dedi.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü 16.45 sularında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Mesaj Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin 4'uncu katında meydana geldi. Evinde televizyon izleyen Gökçe Nur Arslan'ın odasının camına kurşun isabet etti. Panikle kendini yere atan Arslan, polisi aradı. Ekipler, evin içerisinde detaylı inceleme yaptı. Yaşadığı panik anlarını anlatan Aslan, "Evde oturuyordum birden cam kırıldı. İçeriye giren kurşun duvarımı deldi. Şoktayım, psikolojim bozuldu dünden beri. Bana da denk gelebilirdi. Evde annem, babam olabilirdi onlara da gelebilirdi" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

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