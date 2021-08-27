ODAS ENERJI, Özbekistan'da kuracağı doğal gaz çevrim santralinin temelini attı

ODAŞ Grubunun sahibi olduğu ODAS ENERJI CA, Özbekistan'nın Harezm Vilayeti'nde toplam 174 megavat kapasiteli doğal gaz kombine çevrim santralinin temel atma törenini bugün gerçekleştirdi.

ODAŞ Grubunun sahibi olduğu ODAS ENERJI CA, Özbekistan'nın Harezm Vilayeti'nde toplam 174 megavat kapasiteli doğal gaz kombine çevrim santralinin temel atma törenini bugün gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ODAS ENERJI CA ve Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı National Electric Grid of Uzbekistan arasında martta yapılan anlaşma, temmuz sonunda Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Toplam 25 yıl sürecek elektrik alım garantisi bulunan anlaşma kapsamında 174 megavat kapasiteli doğalgaz kombine çevrim santrali "KHOREZM NGPP", bölgede önemli bir elektrik üretim tesisi olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ODAS ENERJI CA Genel Müdürü Ahmet Göksal Can, enerjide sahip oldukları bilgi ve tecrübeyi Özbekistan'ın Harezm Vilayeti'nde kurulacak doğal gaz çevrim santralinde özveriyle kullanacaklarını belirterek," Özbekistan'ın enerji portföyüne önemli bir tesis kazandıracağız. Aynı zamanda Özbekistan'ın gelişiminin bir parçası olmaktan dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Törene Harezm Vilayet Hakimi Farhod Ermanov ve vilayetin önde gelen yetkililerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay