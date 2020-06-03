Odalarda dezenfekte süresini 1 saat 15 dakikaya düşüren teknoloji ANTALYA'nın Belek beldesinde, otellerde odaların dezenfekte işlemi yapıldıktan sonra içerdiği kimyasallar nedeniyle bir günü bulan bekleme süresi, yeni teknolojiyle 1 saat 15 dakikaya düştü.

ANTALYA'nın Belek beldesinde, otellerde odaların dezenfekte işlemi yapıldıktan sonra içerdiği kimyasallar nedeniyle bir günü bulan bekleme süresi, yeni teknolojiyle 1 saat 15 dakikaya düştü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Sağlıklı Turizm Sertifikası programı kapsamında, otellerde müşteriye verilen oda, içerisi tamamıyla dezenfekte edilip 24 saat havalandırılarak başka bir müşteriye kullandırılabilecek. Otellerde kapasitenin düşük düzeyde kullanımına yol açan bu işlemi, bazı firmaların ürettiği yeni teknolojiler, yarım gün, 5 saat gibi sürelere indirdi.

Antalya Belek'te bulunan beş yıldızlı Calista Luxury Hotel, bu süreyi 1 saat 15 dakikaya düşüren bir teknoloji kullanmaya başladı. Covid-19 ortaya çıktıktan sonra ne gibi önlemler alınacağı konusunda araştırmalar yaptıklarını anlatan Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, "Odaların dezenfeksiyonu için birçok firmaya ait dezenfektan makineleri bulunuyor. Bir firmada, hidrojenperoksit ve gümüş iyonları 150 derecede ısıtıp ortama salan bir makine bulduk. Kesinlikle herhangi bir partikül madde yok. Buhar, hava gibi odanın her yanına nüfuz ediyor. Bizim odalarımız yaklaşık 40-50 metrekare, ortalama 3- 3,5 dakikalık uygulamayla oda dezenfekte ediliyor. Ardından oda yaklaşık 10 dakika kapalı kaldıktan sonra havalandırılıyor. Masa altları, dolap içleri, banyo, perdeler, döşemeler, varsa içerideki kıyafetleri bile dezenfekte ediyor. Çok sağlıklı bir ürün, bu ürünü temin ettik. En iyi hizmeti vermeye çalıştığımız için de en iyi makineyi bulduk" dedi.Kızıldağ, oda içinde dezenfektan işlemine ilişkin test uygulandığını da belirterek, şöyle konuştu:

"Makineyi çalıştırmadan önce oda içinde en zor kısımlara ucu beyaz renkli test kitleri yerleştiriliyor. Makine çalıştırılıyor ve 3,5 dakika sonra odayı 10 dakika süreyle kapalı tutuyoruz. 10 dakika sonra içeri girip masa altları, banyo, dolap içi gibi alanlara koyduğumuz test kitlerini kontrol ediyoruz. Ucu beyaz renkli olan kitler, dezenfeksiyonun uygulandığı alanlarda siyaha dönüşüyor. Test kitleriyle dezenfeksiyonun odanın her yerine nüfuz ettiğini görüyoruz. 1 saat havalandırıyoruz ve ardından yeni misafirimizi odaya kabul edebiliyoruz. Hem daha sağlıklı hem daha hijyenik bir ürün. Süreyi de ciddi ölçüde kısaltıyor. Genellikle dezenfektan yapıldıktan sonra bir gün, yarım gün, 5 saat bekletmek gerekiyor. Bunun sebebi de içeriğindeki kimyasal bileşenler."

Kaynak: DHA