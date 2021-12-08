Odalar genel kurula gidiyor

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Oto Sanatkarlar Odası ve Marangozlar Mobilyacılar Döşemeciler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası genel kurula gidecek.

İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre Kayseri Oto sanatkarlar Odası genel kurulu, 4.01.2022 Cuma gürü saat 9.00'da Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarındaki yerinde gerçekleştirilecek. Genel kurul sırasında çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı genel kurul 15.01.2022 tarihinde Cumartesi günü saat 09.00'da gerçekleştirilecek.

Kayseri Marangozlar Mobilyacılar Döşemeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ise 06.01.2022 tarihinde Hacı Saki Mahallesi Eski Sanayi bölgesinde bulunan düğün salonunda saat 10.00'da başlayacak. Burada da genel kurul çoğunluğu sağlayamaz ise 12.01.2022 Çarşamba günü saat 10.00'da genel kurul tekrar toplanacak. - KAYSERİ

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