Odada Uyuşturucu Yetiştirenlere Polis Darbesi

Gaziantep'te polis ekiplerinin bir eve yaptığı uyuşturucu operasyonunda, evin bir odasında uyuşturucu yetiştirildiği belirlendi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İbni Sina Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, ikametin bir odasının tamamen uyuşturucu madde yetiştirmek için hazırlandığı tespit edildi. İkamette yapılan aramalarda 225 gram skunk maddesi, 239 kök kenevir, 5 kilo 220 gram uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilen sıvı madde, bitki yetiştirmede kullanıldığı değerlendirilen gübre, kenevir tohumları ile çeşitli araç gereçler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - GAZİANTEP