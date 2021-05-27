Odada kenevir yetiştirme sistemi kurmuşlar
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 adrese baskın düzenlendi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 adrese baskın düzenlendi.
İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Yeni Mahalle'de 1 ve Edebey Mahallesi'nde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Odada Hint keneviri yetiştirildiği tespit edilen 3 adreste yapılan aramalarda; toplam 22 kök Hint keneviri bitkisi, 527 gram esrar maddesi, esrar yetiştirmekte kullanılan ekipmanlar ele geçirildi. Operasyonlarda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı