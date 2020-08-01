Oda ve borsaların tescil ettirdiği coğrafi işaretli ürün sayısı 200'ü geçti Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı Oda ve Borsalar tarafından tescil ettirilen coğrafi işaretli ürün sayısı 206'ya, tescil başvurusu yapılan ürün sayısı ise 197'ye ulaştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı Oda ve Borsalar tarafından tescil ettirilen coğrafi işaretli ürün sayısı 206'ya, tescil başvurusu yapılan ürün sayısı ise 197'ye ulaştı.

Türkiye'nin zengin coğrafyasının yanı sıra kültürel değerlerinin de bir yansıması olan coğrafi işaretler konusunda farkındalık her geçen gün artıyor. Bu kapsamda, Türkiye'de tescili alınan 501 coğrafi işaretli ürünün 206'sı oda ve borsalar tarafından alındı. Başvuru aşamasında bulunan 595 ürünün ise 197'si oda ve borsalara ait.

Oda ve Borsalar tarafından tescil ettirilen Coğrafi İşaretli ürünler arasında; Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 25, Gaziantep Ticaret Borsası 12, Van Ticaret ve Sanayi Odası 5 coğrafi işaret tescili ile ilk üç sırada yer alıyor. Coğrafi işaret başvurusunda ise ilk üç sırada, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (12), Gaziantep Ticaret Borsası (11) ve Adana Ticaret Odası (9) bulunuyor.

Coğrafi işaretler katma değeri artırıyor

Coğrafi işaretler; ürünlerin özgünlüğünü tescilleyerek, yerel ürünlere ayırt edici nitelikler kazandırıyor ve ürünlerin katma değerini artırıyor. Böylece, üreticilere rekabet üstünlüğü sağlayarak, yerel ekonomileri kalkındırıyor. Oda ve Borsalar da, coğrafi işaretlerin denetimi, tanıtımı ve pazarlanması konusunda etkin çalışma yaparak, bu toprakların sahip olduğu zenginlik olan coğrafi işaretleri yaşatıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA