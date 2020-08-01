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Oda ve borsaların tescil ettirdiği coğrafi işaretli ürün sayısı 206'ya ulaştı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı oda ve borsalar tarafından tescil ettirilen coğrafi işaretli ürün sayısı 206'ya, tescil başvurusu yapılan ürün sayısı ise 197'ye ulaştı.

Oda ve borsaların tescil ettirdiği coğrafi işaretli ürün sayısı 206'ya ulaştı
01.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:32

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı oda ve borsalar tarafından tescil ettirilen coğrafi işaretli ürün sayısı 206'ya, tescil başvurusu yapılan ürün sayısı ise 197'ye ulaştı.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin zengin coğrafyasının yanı sıra kültürel değerlerinin de bir yansıması olan coğrafi işaretler konusunda farkındalık her geçen gün artıyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de 501 coğrafi işaretli ürünün tescili alınırken bunun 206'sı oda ve borsalar tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca 595 tescil başvurusunun 197'si de yine oda ve borsalara ait bulunuyor.

Oda ve borsalarca tescil ettirilen coğrafi işaretli ürünler arasında, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 25, Gaziantep Ticaret Borsası 12, Van Ticaret ve Sanayi Odası 5 coğrafi işaret tescili ile ilk üç sırada yer alıyor.

Coğrafi işaret başvurusunda ise ilk üç sırada, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (12), Gaziantep Ticaret Borsası (11) ve Adana Ticaret Odası (9) bulunuyor.

Coğrafi işaretler katma değeri artırıyor

Coğrafi işaretler, ürünlerin özgünlüğünü tescilleyerek, yerel ürünlere ayırt edici nitelikler kazandırıyor ve ürünlerin katma değerini artırıyor. Böylece üreticilere rekabet üstünlüğü sağlayarak, yerel ekonomileri kalkındırıyor.

Oda ve borsalar da coğrafi işaretlerin denetimi, tanıtımı ve pazarlanması konusunda etkin çalışma yapıyor.

Kaynak: AA

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