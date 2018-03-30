Oda ve Borsaların İllerdeki Yatırımlarını Destekliyoruz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların illerin potansiyelini değerlendirmek amacıyla yaptıkları yatırımları desteklediklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Kastamonu Ticaret Borsasının (KTB) "Rekabetçi Sektörler Programı" kapsamında yaklaşık 10 milyon avro yatırımla Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirdiği "Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak Kullanım İşleme Tesisi"nde incelemelerde bulundu.

İşçilerle fotoğraf çektiren Hisarcıklıoğlu, KTB Başkanı Sedat İşeri'den tesis hakkında bilgi aldı.

Hisarcıklıoğlu, gazetecilere burada yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında yürütülen "Rekabetçi Sektörler Programı" çerçevesinde yapılan Kastamonu Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak Kullanım işletmesinin bölge açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

KTB yetkililerini kutlayan Hisarcıklıoğlu, "Borsamızın AB projesi ile Kastamonu'ya ve ağır sanayimize katkı sağlamak için yaptığı bu yatırım çok önemli. Küçük ve orta boy işletmelerin yararlanabileceği modern ve güzel eser." dedi.

Hisarcıklıoğlu, KTB'nin yaptığı projenin alanındaki ilklerden olduğunu aktararak, "Oda ve borsaların illerin potansiyelini değerlendirmek amacıyla yaptıkları yatırımları çok önemsiyorum. Odalarımızın illerdeki bu tür yatırımlarını destekliyoruz ve tavsiye ediyoruz. Alanında ilklerden olan Kastamonu'daki bu proje de umarım örnek olur." diye konuştu.