Oda ve borsalardan sağlık çalışanlarına moral ziyareti
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Oda ve borsalardan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

18.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 18.12.2020 01:03
Oda ve borsalardan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Antalya'daki Oda ve Borsa başkanları, pandemi sürecinde fedakarca görev yapan, ilçelerdeki kamu sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.

Antalya'daki Oda ve Borsa başkanları, pandemi sürecinde fedakarca görev yapan, ilçelerdeki kamu sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu. Sağlık çalışanlarına "Varlığınız sağlığımız, iyi varsınız" yazılı birer buket çiçek veren oda ve borsa başkanları "Sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin, Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Antalya'daki pandemi süreci hakkında bilgi alan Başkanlar daha sonra, Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan filyasyon ekiplerini ziyaret ederek, üzerinde "Varlığınız sağlığımız, iyi varsınız" yazılı birer buket çiçek verdi.

Tüm sağlık çalışanlarının pandeminin başından beri büyük fedakarlıklar göstererek çalıştığına dikkat çeken Başkanlar, "Sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez. Antalya'nın dört bir yanında fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadesini kullandılar.

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür de, Oda ve Borsaların desteğinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Deniz Ticaret Odası, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası ile Kumluca Ticaret Borsası ortaklığında gerçekleştirilen ziyaretlerde, ilçelerde kamuda görev yapan on binin üzerinde sağlık çalışanına çiçek buketi verildiği belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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