SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Oda ve borsalardan Korona virüs nedeniyle fahiş fiyatlara ortak açıklama - Ekonomi
İzmir, Ege, Ekonomi

Oda ve borsalardan Korona virüs nedeniyle fahiş fiyatlara ortak açıklama

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB), Korona virüs salgını nedeniyle maske, dezenfektan ve kolonya gibi ürünlerin fahiş fiyatlarına vurgu yaparak, fırsatçılığa ve haksız rekabete fırsat verilmeyeceği bildirdi.

14.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:17
Oda ve borsalardan Korona virüs nedeniyle fahiş fiyatlara ortak açıklama

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB), Korona virüs salgını nedeniyle maske, dezenfektan ve kolonya gibi ürünlerin fahiş fiyatlarına vurgu yaparak, fırsatçılığa ve haksız rekabete fırsat verilmeyeceği bildirdi.


İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Korona virüs nedeniyle maske, dezenfektan ve kolonya gibi ürünlerdeki fahiş fiyat artışlarına ilişkin ortak bir açıklama yaptı. Yapılan ortak açıklamada, bu ürünlere karşı vatandaşlardan yoğun şikayetler geldiği, vatandaşları mağdur edecek fırsatçılığa ve haksız rekabete izin verilmeyeceği belirtildi.


"Haksız rekabet oluşturacak bu tarz uygulamalara izin vermeyeceğimiz"


Bu durumu fırsat bilip, aşırı kar elde etmek isteyen firmaları vatandaşların kurumların disiplin kurullarına bildirebileceğinin dikkat çekildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Vatandaşlardan gelecek olan bu talepler, kurumlarımızın disiplin kurullarınca titizlikle incelenecek olup, kanun ve mevzuatın tanıdığı yükümlülükler çerçevesinde gerekli disiplin cezaları gerçekleştirilecektir. Dünya çapındaki bu salgını ticarette karaborsa ve stokçuluk fırsatı olarak görerek vatandaşların mağdur edilmesine izin veremeyiz. Elbette ki, son dönemde özellikle dezenfektan, maske ve diğer ihtiyaç duyulan sağlık ürünleriyle ilgili olarak dünya çapında genel olarak bir tedarik sorunu yaşanmaktadır; ancak T.C. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, yeterli ürün stoğumuzun olduğunu ve panik yapacak bir durum olmadığını açıkladı. Bu kapsamda Korona virüs fırsatçılığına karşı T.C. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz (TOBB) tarafından başlatılan etkin mücadeleye İzmir'deki oda ve borsalar olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız; ayrıca, vatandaşlarımızı mağdur etmeden etik kurallara uyan işletmelerimiz için haksız rekabet oluşturacak bu tarz uygulamalara izin vermeyeceğimizi, doğru davranan üyelerimizi koruyacağımızı da özellikle belirtmek istiyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Ekonomi
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti Ekonomi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi Ekonomi
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu Ekonomi
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu
Apple, koronavirüs nedeniyle bir ülke hariç dünya genelindeki tüm mağazalarını kapatıyor Ekonomi
Apple, koronavirüs nedeniyle bir ülke hariç dünya genelindeki tüm mağazalarını kapatıyor
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler Ekonomi
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler
Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı
Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir
İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir
Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu
Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu
Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor
Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu
Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum
Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Levent Can Muhterem Nur Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Vatandaş Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Oda ve borsalardan Korona virüs nedeniyle fahiş fiyatlara ortak açıklama - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 13:37:18. #1.15#