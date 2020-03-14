Oda ve borsalardan Korona virüs nedeniyle fahiş fiyatlara ortak açıklama İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB), Korona virüs salgını nedeniyle maske, dezenfektan ve kolonya gibi ürünlerin fahiş fiyatlarına vurgu yaparak, fırsatçılığa ve haksız rekabete fırsat verilmeyeceği bildirdi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB), Korona virüs salgını nedeniyle maske, dezenfektan ve kolonya gibi ürünlerin fahiş fiyatlarına vurgu yaparak, fırsatçılığa ve haksız rekabete fırsat verilmeyeceği bildirdi.



İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Korona virüs nedeniyle maske, dezenfektan ve kolonya gibi ürünlerdeki fahiş fiyat artışlarına ilişkin ortak bir açıklama yaptı. Yapılan ortak açıklamada, bu ürünlere karşı vatandaşlardan yoğun şikayetler geldiği, vatandaşları mağdur edecek fırsatçılığa ve haksız rekabete izin verilmeyeceği belirtildi.



"Haksız rekabet oluşturacak bu tarz uygulamalara izin vermeyeceğimiz"



Bu durumu fırsat bilip, aşırı kar elde etmek isteyen firmaları vatandaşların kurumların disiplin kurullarına bildirebileceğinin dikkat çekildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Vatandaşlardan gelecek olan bu talepler, kurumlarımızın disiplin kurullarınca titizlikle incelenecek olup, kanun ve mevzuatın tanıdığı yükümlülükler çerçevesinde gerekli disiplin cezaları gerçekleştirilecektir. Dünya çapındaki bu salgını ticarette karaborsa ve stokçuluk fırsatı olarak görerek vatandaşların mağdur edilmesine izin veremeyiz. Elbette ki, son dönemde özellikle dezenfektan, maske ve diğer ihtiyaç duyulan sağlık ürünleriyle ilgili olarak dünya çapında genel olarak bir tedarik sorunu yaşanmaktadır; ancak T.C. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, yeterli ürün stoğumuzun olduğunu ve panik yapacak bir durum olmadığını açıkladı. Bu kapsamda Korona virüs fırsatçılığına karşı T.C. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz (TOBB) tarafından başlatılan etkin mücadeleye İzmir'deki oda ve borsalar olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız; ayrıca, vatandaşlarımızı mağdur etmeden etik kurallara uyan işletmelerimiz için haksız rekabet oluşturacak bu tarz uygulamalara izin vermeyeceğimizi, doğru davranan üyelerimizi koruyacağımızı da özellikle belirtmek istiyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA