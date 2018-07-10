Oda ve Borsa Başkanları Yeni Kabineyi Kutladı

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ile Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yeni kabineyi kutlama mesajı yayımladı.

Hastaoğlu, mesajında, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilerek her alanda olduğu gibi ekonominin ve iş dünyasının da önünü açacak politikaların üretileceğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'yi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacağını vurgulayan Hastaoğlu, "Sivaslı iş adamları olarak inancımız tamdır. Yeni kabinede görev alan tüm bakanlarımızı kutluyor, devletimize ve milletimize hayırlı olmasını, yapılacak politikaların devletin ve milletin milli birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmesine vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Demirgil'de kutlama mesajı yayımladı

Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yüksel Demirgil ise, mesajında, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başlamasının ülkedeki istikrarı ve güveni daha da güçlendireceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan yeni kabine ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni hükümet sisteminin devreye girmesi ile birlikte ekonomi ve iş dünyasının da önü açılarak ticaret alanında da önemli atımların gerçekleşeceğine inanıyorum. Devletimiz tarafından esnaf ve sanatkarlarımıza sağlanan düşük faizli kredilere yeni teşvikler getirilerek piyasada ekonomik anlamda bir rahatlamanın olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için çıkılan bu yolda yeni kabinede görev alan tüm bakanlarımızı kutluyor, yeni hükümet sisteminin hayırlı olmasını diliyorum."