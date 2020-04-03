Oda ve borsa başkanları telekonferansla bir araya geldi Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, sorumlu olduğu Bursa, Balıkesir ve Kars illeri Oda-Borsa Başkanları ile telekonferansla görüşme sağlayarak, gündeme ilişkin istişarede bulundu.

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, sorumlu olduğu Bursa, Balıkesir ve Kars illeri Oda-Borsa Başkanları ile telekonferansla görüşme sağlayarak, gündeme ilişkin istişarede bulundu. Kaynak: Dunya.com