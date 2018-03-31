Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği (ANGİKAD) Başkanı Yeşim Belli, ülke genelindeki 365 oda ve borsanın meclis üyeleri, komiteler ve yönetim kurulu başkanlarının belirleneceği seçimlere ilişkin, "TOBB bünyesindeki örgütlenmelerde, yönetimdeki kadın oranı bir elin parmaklarını geçmiyor maalesef. Bunun artması için oda seçimlerinde kadın yöneticileri destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Belli yaptığı yazılı açıklamada, iş dünyasında kadın sayısının giderek arttığını, buna rağmen kadınların yönetimlerde yeterince yer almadığının görüldüğünü belirtti.

Ticaret, sanayi ve meslek odalarında kadınların daha aktif rol almasını istediklerini vurgulayan Belli, şunları kaydetti:

"TOBB bünyesindeki örgütlenmelerde, yönetimdeki kadın oranı bir elin parmaklarını geçmiyor maalesef. Bunun artması için oda seçimlerinde kadın yöneticileri destekliyoruz. Kadınların da bulunduğu yönetimlerinde sinerji ve etkileşimin güçlendiği, kadınların daha yaratıcı bulgularla iş çıktılarının kalitesini artırdığı, çeşitli araştırma raporlarının sonuçlarıdır."

Belli, kadınların çalışma hayatının her aşamasında daha çok yer almasının, daha adil ve istikrarlı bir kalkınma ve daha güçlü bir ekonomi anlamına geldiğini ifade etti.