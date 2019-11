Oda Müziğinde "şifa"gecesi

28.11.2019 17:49 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:49

Müziğin iyileştirici etkisi hakkında yıllardır araştırmalar yapan Musa Göçmen, piyano solo eserlerini seslendirirken dinleyicilere ses frekanslarının mucizevi etkileri hakkında da bilgi verdi.

Eskişehirli sanatseverler tarafından büyük beğeni ile dinlenen Musa Göçmen, resitalde Gelgitlerim, Uzak Yalnızlığım, Cumhuriyet, Su gibi eserlerini piyano ile seslendirirken, Tam Ortasındayım Ömrümün eserini ise seyircilerle birlikte söyledi. İnteraktif bir şekilde ilerleyen konserde Musa Göçmen dinleyicilere "Titreşimler hayatın sırrı olarak her an bizimle. Mesela kuşlar ötüyorsa ruhumuza her şeyin yolunda gittiğine dair doğadan bir mesaj geliyor ve tüm bedenimiz o komuta uyuyor. Derin sessizlikler ve gürültülü ortamlar tehlike sinyalleriyle stresli dakikalara hatta saatlere yönlendiriyor bizi. Vücudumuzdaki titreşimler düzensizleşip de bizi sağlıktan uzaklaştırmaya başladığında ise tehlike sinyalleri çalmaya başlıyor. Ama şifanın sırrı da işte bu denizde saklı. Yıllardır bu konuda çalışmalar yapmaktayım. Günümüzde Frekansların gücü yavaş yavaş anlaşılmaya ve yaygınlaşmaya başladı. İşte bu konser 528 Hz ile başlayan ve titreşimin en mükemmel hali müzik ile size yepyeni kapılar açacak ve içindeki sırrı anlamaya çabalayacak. Bu konser sizi bu gün farklılaştıracak ve sizin için bir şifa olacak" dedi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi konser programı 29 Kasım 2019 Cuma günü 20.00'de Sol Chin'in yöneteceği Senfoni Orkestrası konseri ve 30 Kasım 2019 Cumartesi günü 20.00'de gerçekleştirilecek olan Türk Sanat Müziği Korosu konseri ile devam edecek.

Kaynak: Bültenler