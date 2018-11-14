Oda Müziğinde Resital Gecesi

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Ergin Orbey sahnesinde gerçekleştirilen konserde, Yağızcan Keskin ve Can Bağdar Bilen sahne aldı. Jörg Widmann, Johannes Brahms, Josep Horovitz gibi bestekârların eserlerini başarılı bir şekilde yorumlayan Keskin ve Bilen, konser sonrası sanatseverlerden büyük alkış aldılar.

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın gelecek Oda Müziği programında, 19 Kasım 2018 Pazartesi Ergin Orbey Sahnesi'nde Adil Koray Barut, Atakan Altuğ, Furkan Aktakka, Semih Sarıhan, Umut Ertung ve M. Yiğit Dalgın Balkan ezgilerini seslendirecek.