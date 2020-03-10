Oda müziğinde 8 mart özel konseri
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Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, Güncel

Oda müziğinde 8 mart özel konseri

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın hafta içi programında yer alan ve her hafta kapalı gişe birbirinden özel sanatseverleri ağırlayan oda müziği konserlerinin bu haftaki konuğu İstanbul Flüt Topluluğu oldu.

10.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:27
Oda müziğinde 8 mart özel konseri

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için birbirinden özel eserleri seslendirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Ergin Orbey sahnesinde gerçekleştirilen oda müziği konserinde Ayla Uludere, Özlem Noyan, Şebnem Uşen, Aysu Zehra Şanver, Ayşen Bulut, Ecem Yılmaz, Özge Salar Berber ve Ece Karşal'ın oluşturduğu İstanbul Flüt Topluluğu Eskişehirli sanatseverler ile buluştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sahne alan topluluk Tchaikovsky, Dvorak, Debussy gibi bestekarların eserlerinin yanında Yemen Türküsü, Çökertme ve Zeybek gibi Türkçe eserleri de başarıyla seslendirdi.

Oda Müziği konserlerinin gelecek programında 16 Mart 2020 Pazartesi günü saat 20.00'de Ergin Orbey Sahnesi'nde konuk sanatçılar Gülriz Germen, Yuri Semenov ve Alexander Mekaev sahne alacak.

Kaynak: Bültenler

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