Oda, borsa ve STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

16.10.2019 16:13

Van, Muş ve Bitlis'te oda ve borsalar ile sivil toplum kuruluşları (STK), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Van'da Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Dr. Miyazaki Salonu'nda basın açıklaması yaptı.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklamayı okuyan Van TSO Başkanı Necdet Takva, Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın amacının, hem ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Harekatla bölgenin PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizlenerek bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis edileceğini belirten Takva,"Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir." diye konuştu.

Masum insanları katleden ve ülkenin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalınmaması gerektiğini dile getiren Takva, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlayıp devam eden operasyonlarla Türkiye'nin terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini vurguladı.

Açıklamaya, HAK-İŞ Sendikaları Konfederasyonu Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, Memur Sendikaları Konfederasyonu Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Van Şube Başkanı İsa Berge, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Van Şube Başkanı Naif Balandi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Van Şube Başkanı İsmet Gültepe ve Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Van Şube Başkanı Suat Sayıcı katıldı.

Muş

Muş Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri (STK) Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

STK'lar adına açıklama yapan TSO Başkanı Erdal Koç, Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milletinin, iş dünyası ve sivil toplumun bir ve beraber olarak en güzel cevabı vereceğini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ile barış ortamını yeniden tesis edilmesi amacıyla düzenlendiğini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye'nin başlattığı her harekat, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız."

Basın açıklamasına, Hak-İş, Memur-Sen, Türk-İş, Kamu-Sen, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Ziraat Odası temsilcileri katıldı.

Bitlis

Bitlis'te Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya gelen oda ve borsalar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına basın açıklamasını okuyan TSO Başkanı Davut Tezcan, Barış Pınarı Harekatı ile hem ülkenin sınır güvenliğinin sağlanması hem de Türkiye ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunun ortadan kaldırılmasının amaçlandığını belirtti.

Devletin aldığı kararı desteklediklerini ifade eden Tezcan, şunları kaydetti:

"Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Harekat, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'ndeki meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Bu harekat, meşru ve uluslararası hukuka uygundur. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Önceden terörün hakim olduğu bölgede hayat normale döndü, barış ve huzur geldi. Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız. Bizim tarafımız huzur, barış ve kardeşliktir. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız."

Kaynak: AA