Oda Borsa ve AOSB'den Ortak 5 Ocak Kurtuluş Etkinliği

ADANA (Habermetre) - ODA BORSA VE AOSB'DEN ORTAK 5 OCAK KURTULUŞ ETKİNLİĞİ

5 Ocak Adana'nın kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlama programı kapsamında, Adana Valiliği öncülüğünde Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı iş birliğinde "5 Ocak Ortak Etkinliğini" gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla başladı.

Adana Sanayi Odası Sakıp Sabancı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü, Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever, meclis ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda iş insanı katıldı.

"5 Ocak Ortak Etkinliğini" açılış konuşmalarında Adana kahramanlık destanı yazan bir şehir olduğunu söyleyen Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe; "5 Ocak bizler için büyük bir gün. Kahramanlarımızın yaptığı fedakarlıkları unutamayız. Adana'nın isimsiz kahramanları bundan tam 100 yıl önce büyük bir destan yazdılar. Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Adana savunmasında şahadete yürüyen şehitlerimiz ile vatan ve bayrak uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. " dedi.

Adana'nın düşman işgalinden kurtarılmadan önce 1913 yılında Pamuk Borsası olarak kurulup, faaliyete geçen ilk borsalardan olduğunu söyleyen Adana Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç ise, "Tarihe not düşülen günlerin arifesinde kurtuluşun 100. yılını 100 değişik etkinlikle kutlamak bizlere nasip oldu. " dedi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ise yaptığı konuşmada, günümüz dünyasında esas savaşların artık topla tüfekle değil, ekonomik güçle yapıldığını belirterek, "Bugün Mehmetçiklerimiz omuzlarında silahla bu vatan için nasıl nöbet tutuyorsa, biz de çok çalışarak vatan borcumuzu ödemek zorundayız" dedi.

Programda konuşan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; 'Bende bu vakayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur' sözü, Anadolu'da yakılan kurtuluş meşalesinin ilk kıvılcımının ilimizden çakıldığını göstermektedir. Kurtuluş mücadelemize baktığımızda millet olarak ne kadar zorlu bir sınav verdiğimizi, bu günlerimizi bizlere armağan eden ecdadımıza ne kadar borçlu olduğumuzu daha iyi anlıyoruz. " dedi.

Konuşmaların ardından "5 Ocak Ortak Etkinliği" Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever'in geçmişten günümüze Adana'nın Kurtuluşu 5 Ocak'ın tarihini anlatmasıyla son buldu.

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