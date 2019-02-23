Oda Başkanlığı Seçiminde Kavga: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta ziraat odası başkanlığı seçiminin ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Afşin ilçesinde Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen olağan genel kurul ve başkanlık seçiminin ardından taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi silahla, 1 kişi bıçak darbesiyle yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken yaralılar Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada 5 adayın yarıştığı seçimlerde 66 delegenin 32'sinin oyunu alan İbrahim Emiroğlu'nun Afşin Ziraat Odası'nın yeni başkanı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA