Oda Başkanlığı Seçiminde Kavga: 2 Yaralı
Kahramanmaraş'ta ziraat odası başkanlığı seçiminin ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta ziraat odası başkanlığı seçiminin ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Afşin ilçesinde Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen olağan genel kurul ve başkanlık seçiminin ardından taraflar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi silahla, 1 kişi bıçak darbesiyle yaralandı.
Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken yaralılar Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada 5 adayın yarıştığı seçimlerde 66 delegenin 32'sinin oyunu alan İbrahim Emiroğlu'nun Afşin Ziraat Odası'nın yeni başkanı olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA