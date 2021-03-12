Oda başkanlarından yeni meclis salonuna tam not
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Oda başkanlarından yeni meclis salonuna tam not

12.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:24
Oda başkanlarından yeni meclis salonuna tam not

Bafra Belediyesi tarafından hizmete sunulan yeni meclis toplantı salonuna Bafra oda başkanlarından tam not geldi.

Bafra Belediyesi tarafından hizmete sunulan yeni meclis toplantı salonuna Bafra oda başkanlarından tam not geldi.

Bafra Belediyesi ev sahipliğinde ilçeye kazandırılmasında yoğun çaba gösterilen Orta Ölçekli Sanayi Projesi ile ilgili olarak istişare amaçlı bir araya gelen oda başkanları söz konusu toplantı sonrası meclis salonunda incelemede bulundular. Uzun süredir eksikliği hissedilen ve kısa süre içerisinde hizmete sunulan meclis salonun ilçeye yakışır görünüm ve alt yapıda olduğunun altını çizerek Başkan Kılıç ve emeği geçenlere teşekkür ettiler. Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri bünyesinde yer alan meclis toplantı salonu yapılacak toplantı ve oturumlar için gerekli alt yapı ve teknik donanımlarla oluşturuldu.

"Bafra'mıza yakışır çalışmalar ve hizmetlerimize devam edeceğiz"

Oda başkanlarının yeni meclis salonuyla ilgili düşüncelerinden mutlu olduğunu ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Belediyemizce Bafra'mıza yakışır yeni meclis salonumuzu kısa süre içinde meclis üyelerimizin hizmetine sunmuştuk. Toplantı salonumuzu meclis üyelerimizin, basın mensuplarımızın ve toplantıya katılan vatandaşlarımızın ihtiyaçları da göz önüne alınarak oluşturuldu. Salonumuzda farklı toplantılara da imkan sağlanabilecek şekilde dizayn ettik. Orta Ölçekli Sanayi Projesi ile ilgili olarak istişare amaçlı bir araya geldiğimiz oda başkanlarımızın beğenisini kazanması ise bizleri ayrıca mutlu etti. Bafra'mıza yakışır çalışmalar ve hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Bafra Belediyesi meclis toplantıları pandemi kuralları çerçevesinde fiziksel mesafe nedeniyle geçici süreliğine yine aynı sosyal tesis bünyesinde farklı bir alanda yapılıyor. - SAMSUN

Oda başkanlarından yeni meclis salonuna tam not
Oda başkanlarından yeni meclis salonuna tam not
Oda başkanlarından yeni meclis salonuna tam not

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Hulusi Akar Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu
Magazin Hande Erçel Birol Güven Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Ali Şansalan Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oda başkanlarından yeni meclis salonuna tam not - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 11:30:05. #1.16#
title