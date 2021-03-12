Oda başkanlarından yeni meclis salonuna tam not

Bafra Belediyesi tarafından hizmete sunulan yeni meclis toplantı salonuna Bafra oda başkanlarından tam not geldi.

Bafra Belediyesi ev sahipliğinde ilçeye kazandırılmasında yoğun çaba gösterilen Orta Ölçekli Sanayi Projesi ile ilgili olarak istişare amaçlı bir araya gelen oda başkanları söz konusu toplantı sonrası meclis salonunda incelemede bulundular. Uzun süredir eksikliği hissedilen ve kısa süre içerisinde hizmete sunulan meclis salonun ilçeye yakışır görünüm ve alt yapıda olduğunun altını çizerek Başkan Kılıç ve emeği geçenlere teşekkür ettiler. Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri bünyesinde yer alan meclis toplantı salonu yapılacak toplantı ve oturumlar için gerekli alt yapı ve teknik donanımlarla oluşturuldu.

"Bafra'mıza yakışır çalışmalar ve hizmetlerimize devam edeceğiz"

Oda başkanlarının yeni meclis salonuyla ilgili düşüncelerinden mutlu olduğunu ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Belediyemizce Bafra'mıza yakışır yeni meclis salonumuzu kısa süre içinde meclis üyelerimizin hizmetine sunmuştuk. Toplantı salonumuzu meclis üyelerimizin, basın mensuplarımızın ve toplantıya katılan vatandaşlarımızın ihtiyaçları da göz önüne alınarak oluşturuldu. Salonumuzda farklı toplantılara da imkan sağlanabilecek şekilde dizayn ettik. Orta Ölçekli Sanayi Projesi ile ilgili olarak istişare amaçlı bir araya geldiğimiz oda başkanlarımızın beğenisini kazanması ise bizleri ayrıca mutlu etti. Bafra'mıza yakışır çalışmalar ve hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Bafra Belediyesi meclis toplantıları pandemi kuralları çerçevesinde fiziksel mesafe nedeniyle geçici süreliğine yine aynı sosyal tesis bünyesinde farklı bir alanda yapılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı