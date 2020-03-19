Oda başkanlarından gıda denetimlerine destek
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Metin Öztürk, Manisa, Güncel

Oda başkanlarından gıda denetimlerine destek

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Covid19-korona virüs hastalığına karşı aldığı tedbirler kapsamında gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla il merkezi ve ilçelerdeki gıda denetimlerini artırdı.

19.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:57
Oda başkanlarından gıda denetimlerine destek

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Covid19-korona virüs hastalığına karşı aldığı tedbirler kapsamında gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla il merkezi ve ilçelerdeki gıda denetimlerini artırdı. Denetimlere oda başkanları da tam destek verdi.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla gıdanın birincil üretiminden son tüketiciye arzına kadar, gıda hijyenine ilişkin genel kuralların kontrolünü aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamda bugün ekmek ve ekmek çeşitleri ile unlu mamul üreten iş yerlerine gerçekleştirilen denetimlere tüm denetim ekiplerinin yanı sıra Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Gıda ve Yem Şube Müdürü Hakan Kırmızı, Şehzadeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çınar Aydoğan, Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Mersinli, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Hasan Geriter de katıldı.

"Vatandaşın gıda stoku yapmasına gerek yok"

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan İl Müdürü metin Öztürk, "İl ve ilçe müdürlüklerimizce gıda iş yerlerinde Gıda Hijyen Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerinin sağlandığına yönelik denetimler üst düzeye çıkartılmıştır. Gıda işletmelerinde ham madde tedariklerinde ve ürün teslimatlarında gerekli hijyen kuralları en üst seviyede sağlanmaya başlanılmıştır. Gıda denetim ekiplerimiz, açıkta satılan gıda maddelerinin arzında hijyen kurallarına azami özen gösterilmesini sağlayarak, gerekli özeni göstermeyenlerin ürün arzına izin vermemektedir. Öncelikle toplu tüketim yerleri olmak üzere tüm gıda işletmelerindeki gıda çalışanlarının genel şartlar, el hijyeni, işyeri davranış kuralları ve personel hijyen eğitimi gibi personel hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymaları, virüsün yayılmasını önlemede büyük önem arz etmektedir. Bu konuda İl ve İlçe Müdürlüklerimizdeki kontrol görevlilerimiz gereken hassasiyeti göstermekte ve yapılan resmi kontrollerde bu hususlara çok daha fazla dikkat edilmektedir. Bu itibarla şunu da belirtmek isterim ki, ihtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait sektörün stokları yeterli düzeydedir. Ülkemizde ve ilimizde gıda sıkıntısı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın gıda sıkıntısı yaşanır endişesi ile gıda stoku yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Gereksiz stok ve aşırı alışverişin israfa neden olacağı unutulmamalıdır." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Alo174 Gıda Hattı ile Whatsapp İhbar Hattı (0 501 174 0 174)'nın vatandaşların ihbar, şikayet, soru ve sorunlarına ilişkin 7/24 hizmet verdiğini hatırlatan Öztürk, "Vatandaşlarımız bir sorunla karşılaştıklarında bu numaraları arayabilir ya da il ve ilçe müdürlüklerimize bizzat başvurabilirler" diye konuştu.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Hasan Geriter de esnafın her zamankinden daha fazla hijyen kurallarına riayet etmesi gerektiğine dikkat çekerek, vatandaşların sağlığı açısından bunun oldukça önemli olduğunu vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Manşet

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