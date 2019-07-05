Oda başkanları sorunlarını Başkan Akın'a iletti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ve daire müdürleri Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanlarının düzenlediği kahvaltıya katıldı. Kahvaltıda oda başkanları sorunlarını Başkan Akın'a iletme fırsatı buldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, daire müdürleri, Turgutlu Esnaf Odaları'nın düzenlediği kahvaltıda oda başkanları ile bir araya geldi. Başkan Akın, esnafların ve oda başkanlarının yaşadığı sorunları daha hızlı çözüme kavuşturmak için Başkan Yardımcısı Honaz'ın esnaf odalarından ve sivil toplum kuruluşlarından sorumlu başkan yardımcısı olarak görevlendirildiğini açıkladı. Oda Başkanlarından yaşadıklarını sorunları tek tek dinleyen Başkan Akın, "Seçim öncesi bir başkan yardımcımın esnaf odaları ve sivil toplum kuruluşları ile ilgileneceğini söylemiştim. Bu konuyla alakalı Fırat Honaz kardeşimizi yetkilendirdik. Esnaflarımızın yaşadıkları sorunların çözümlerini, isteklerini ve önerilerini daha hızlı bir şekilde hayata geçirmek için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Esnaf odalarımızla sürekli iletişim halinde kalıp hep birlikte Turgutlu'ya çok güzel hizmet edeceğiz" dedi.

Sorunlarını birinci ağızdan Başkan Akın'a ileten esnaf ve sanatkarlar oda başkanları da toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Oda başkanları adına söz alan Tenekeciler Odası Başkanı Faruk Ulaş, "Öncelikle hem başkanımıza hem başkan yardımcımıza hem de göreve başlayan daire müdürlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Esnaflarımızın yaşadıkları sorunları, sıkıntıları başkanımıza ilettik. Birlikte Turgutlu için neler yapabileceğimizi konuştuk. Biz Turgutlu Belediyesi ile birlikte Turgutlu'muza bu dönemde çok güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz. Bu yeni dönem hem Turgutlu'muza hem esnaflarımıza hem de ülkemize hayırlı olsun." şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA