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Oda Başkanı Sayaoğlu, 22 yıllık oda başkanlığı görevini bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Oda Başkanı Sayaoğlu, 22 yıllık oda başkanlığı görevini bıraktı

Kilis Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu, 22 Yıldır aralıksız yürüttüğü oda başkanlığı görevini bırakarak, seçimlerde aday olmayacağını söyledi.

KİLİS (İHA) - Kilis Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu, 22 Yıldır aralıksız yürüttüğü oda başkanlığı görevini bırakarak, seçimlerde aday olmayacağını söyledi.

Oda Başkanı Mustafa Sayaoğlu, 2022 yılında yapılacak olan oda başkanlığı seçimlerine aday olmayacağını ifade ederek, "Bugün odamızda berberler ve kuaförler odasında hepsi birbirinden değerli aday dört arkadaşla oturup yemek yedikten sonra birlik beraberlik çağrısında bulundum. Şahsımın aday olmayacağımı duyurduktan sonra aday arkadaşlarında bir birinize saygılı olup saygı çerçevesinde dedikodusuz kalp kırmadan seçim çalışmalarını sürdürmelerini istedim. Allaha şükür 22 yılını doldurduğum oda başkanlığında hep idareci olmuşumdur. Her şeye göğüs gererek güzel bir ekip çalışması yaptık. Yönetimde ve denetim kurulu benimle bu güne kadar çalışan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Aday olup seçilecek arkadaşlara başarılar dilerim" dedi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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