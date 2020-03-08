Oda Başkanı İz'den 8 Mart ziyareti
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Dünya Kadınlar Günü, Edremit, 8 Mart, Güncel

Oda Başkanı İz'den 8 Mart ziyareti

Edremit İnşaatçılar Oda Başkanı Rasim İz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın üyelerini ziyarette bulundu.

08.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:46
Oda Başkanı İz'den 8 Mart ziyareti

Edremit İnşaatçılar Oda Başkanı Rasim İz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın üyelerini ziyarette bulundu.


Kadınların ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal olmak üzere bütün alanlarda kazandığı olmazsa olmaz önemi ve hiçbir ayrım gözetilmeksizin erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu niteleyen 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Oda Başkanı Rasim İz kadın üyelerini tek tek işyerlerini ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü karanfil hediye ederek kutladı. Kadınlar günü mesajı olarak da "Kadınlar toplumumuzun mimarıdır, bir toplumun gelişmesi, değişmesi ve aile yapısı tamamen kadınlarımıza bağlıdır. Ne yaparsak yapalım asla onların hakkını ödeyemeyiz."diyerek ayrıca tüm kadınlarımızın 8 Mart dünya kadınlar gününü kutladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Manşet

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