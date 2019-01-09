Oda Başkanı Bilik Gazeteciler ile Bir Araya Geldi

Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Zafer Bilik ile yönetim kurulu üyeleri 10 Ocak gazeteciler günü münasebetiyle kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi.

Bilik, gazetecilerin zor şartlarda altında çalıştığını ifade ederek, "Kilis roketli saldırılara uğradığı dönemlerde hızlı ve tarafsız haber yapan, bu süreçte duyarlılık göstererek, kamuoyunu doğru bilgilendirdiniz. Sizlerde bizim gibi Kilis'e sahip çıkarak, kentten ayrılmadınız. Kilis'in gözü kulağı olduğunu o günlerde daha iyi gördük. 10 ocak gazeteciler gününde sizinle bir yemekte buluşmak istedik. 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüzü kutluyorum" dedi.

Sadece kuyumcuların değil tüm esnaf kesiminin ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu belirten Bilik, "Biz kuyumcu esnafı belki dışarıdan ihtiyacı olmayan esnaf grubu olarak görünebilir. Ancak kuyumcu esnafının da sıkıntıları var. Kendi esnaf grubumun haricinde küçük esnafımız bugün çok zor durumda. 3 gündür siftahsız kapatan esnaflarımız var ne yazık ki, bunu siyaseten söylemiyorum. Beni burada bulunan herkes tanır, gerçekten işler iyi değildir. Kilis'teki yerel ürünlerin tanıtılması gerekiyor. Bunların yanında bir inanç turizmi potansiyelimiz var. Sahabeler şehriyiz ancak inanç turizmimiz maalesef yok. Yani Kilis'imizi tanıtamıyoruz. Mesela hala bir fuar merkezimiz yok. Festivaller yapıyoruz. Cumhuriyet meydanında tıkış tıkış bir ortamda. Bir fuar alanımız olsa ve biz bu etkinlikleri orada yapsak daha fazla kişiye ulaşmış oluruz ve dışarıdan insanları da bu fuarlara davet eder ilimizin ekonomisine katkı sağlarız "diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA