Oda Başkanı Aşkan'dan Çiftçilere Ziyaret

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan, hasat yapan çiftçileri ziyaret ederek, bilgi alışverişinde bulundu.



Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan, odada görevli mühendislerle birlikte hasat yapan çiftçileri ziyaret etti. Bu yılki hasat dönemi hakkında bilgi alışverişinde bulunan Rahmi Aşkan, "Bizim araştırmalarımıza göre, 2016 yılı kurak geçmesinden dolayı buğday ekimlerinde sıkıntı yaşanmıştı. Bu sıkıntılarımız bugün de devam ediyor. 2017 yılı her ne kadar bütün kötü sonuçları olsa da belki verimi çok yüksek değil, ama geneline baktığımız zaman da çok şükür biraz daha iyi. Bunu yerinde tespit etmek için geldik. Gördüğümüz kadarıyla da çok kötü değil, çok da iyi değil. Ürünümüzde kalite düşüklüğü var. Çiftçilerimize anlatmak istediğimiz, artık sertifikalı tohum kullanılmasıdır. Yabancı ot ile mücadele ilaçlarının kullanılması. Bunun yerinde anlatılması lazım, bunları değerlendirdik. Ama genelde baktığımızda Başkale ilçemizde geçen yıllara göre biraz verim düşüklüğü var.



İlçemiz, daha çok buğday ve hayvancılıkla geçinen bir ilçe olması gerekiyor, fakat herkes metropollere yerleşmiş ve tarıma elverişli ilçemizde hayvancılık ve tarım çok azılmış. İnşallah ileriki yıllarda bunu çiftçimiz daha iyi anlar" dedi.



Köylerde vatandaşın kalabilmesi için destek verilmesi gerektiğini de dile getiren Aşkan, "Ben bunu defalarca dile getirdim. İş-Kur desteği köylerimize de vermeli. Çobanların sigortalarının yapılması gerekiyor. İneklerden süt sağımı yapan ev hanımlarına, tarlada çalışan insanlara verilmesi gerekiyor. Benzin fiyatlarının düşürülmesi gerekiyor. Gübre fiyatlarının düşürülmesi lazım ki biz ülkemize daha verimli katkıda bulunalım" diye konuştu. - VAN